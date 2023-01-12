中華電投資台劇《牛車來去》 14日MOD、Hami Video首播
中華電信（2412）近年持續投資台劇，助攻國內影視產業，要打造MOD、Hami Video為全方位影視娛樂平台，中華電信參與投資的旗艦台劇《牛車來去》今(12)日舉辦首映記者會，中華電信表示，《牛車來去》是中華電信與公視首部合作台劇，強強聯手打造台流戲劇浪潮，將於1月14日MOD、Hami Video首播。
《牛車來去》為中華電信與公視首部合資的作品，由金鐘獎導演李岳峰、主要演員包括安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等。《牛車來去》是一部講述台灣女兒在逆境奮鬥的動人故事，同時結合台灣特有傳統產業「牛車會社」的時代生活劇。
中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席首映會，他表示，中華電信與公視共同投資2023年最感動人心的時代生活旗艦大戲《牛車來去》，歷經過去一年面對疫情環境的種種艱難、緊鑼密鼓地拍攝，終不負戲迷的期待即將與大家見面。中華電信MOD及Hami Video上架公視多部膾炙人口的優質戲劇，包括《苦力》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》等時代生活劇都創下極高的觀看點閱率，與公視首部合作的時代生活劇《牛車來去》在本週六即將播出，期可為疫情趨緩後的農曆新年帶來溫暖正面的力量。
中華電信表示，近年積極參與多部台灣原創電影及劇集製作，不斷為國內影視產業發展注入動能，中華電信MOD、Hami Video為國內具代表性的影音娛樂平台，而公視以「出品台灣優質戲劇」聞名，強強聯手共創雙贏局面、打造強勢「台流」浪潮，為MOD、Hami Video客戶帶來豐富多元的頂級影視內容饗宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言