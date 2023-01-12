快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

中華電投資台劇《牛車來去》 14日MOD、Hami Video首播

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年持續投資台劇，助攻國內影視產業，要打造MOD、Hami Video為全方位影視娛樂平台，中華電信參與投資的旗艦台劇《牛車來去》今(12)日舉辦首映記者會，中華電信表示，《牛車來去》是中華電信與公視首部合作台劇，強強聯手打造台流戲劇浪潮，將於1月14日MOD、Hami Video首播。

《牛車來去》為中華電信與公視首部合資的作品，由金鐘獎導演李岳峰、主要演員包括安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等。《牛車來去》是一部講述台灣女兒在逆境奮鬥的動人故事，同時結合台灣特有傳統產業「牛車會社」的時代生活劇。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席首映會，他表示，中華電信與公視共同投資2023年最感動人心的時代生活旗艦大戲《牛車來去》，歷經過去一年面對疫情環境的種種艱難、緊鑼密鼓地拍攝，終不負戲迷的期待即將與大家見面。中華電信MOD及Hami Video上架公視多部膾炙人口的優質戲劇，包括《苦力》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》等時代生活劇都創下極高的觀看點閱率，與公視首部合作的時代生活劇《牛車來去》在本週六即將播出，期可為疫情趨緩後的農曆新年帶來溫暖正面的力量。

中華電信表示，近年積極參與多部台灣原創電影及劇集製作，不斷為國內影視產業發展注入動能，中華電信MOD、Hami Video為國內具代表性的影音娛樂平台，而公視以「出品台灣優質戲劇」聞名，強強聯手共創雙贏局面、打造強勢「台流」浪潮，為MOD、Hami Video客戶帶來豐富多元的頂級影視內容饗宴。

中華電信 公視 MOD

延伸閱讀

中華電投資台劇 「牛車來去」14日首播

中華電信攜手台灣燈會 打造虛實整合賞燈體驗

殺青4個月白不回露「黑腿」 安心亞遭虧：是什麼女神？

Hami書城 2022閱讀報告：讀報時間創新高 每人多看24本書刊

相關新聞

台積電考慮日本蓋第2座廠 歐洲評估設車用廠

先前日本官方積極邀請台積電（2330）在日本擴建第2座廠且導入EUV製程，台積電總裁魏哲家今（12）日在法說會上首度證實...

整理包／台積電法說會 八大重點一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）於12日舉行法說會，公布去(2022)年第4季財報與今(2023)年第1季的營運展望，並回...

半導體2023下半年呈V型復甦？ 魏哲家這樣說

台積電（2330）今（12）日召開線上法說會，回應分析師提問下半年是否為V型復甦或何種復甦趨勢，總裁魏哲家說，「是否為強...

魏哲家連三月加碼台積電 陸行之讚「有正面意義」

資深半導體產業評論家陸行之今（11）日針對台積電（2330）總裁魏哲家連續三個月加碼買進台積電一事發表看法，他在臉書上的...

台積電今年首季營收展望季減逾一成

台積電（2330）今（12）日舉行法說會，會中公布今年首季營收展望。台積電今年首季財測預估以美元計算，將落在167億到1...

大立光林恩平：需求惡化 手機廠幾乎都非常悲觀

大立光今天舉行法說會，執行長林恩平指出，市場需求惡化，全球都不好，手機廠幾乎都非常悲觀，整體手機市場存貨仍然很嚴重，存貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。