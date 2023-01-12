外界關心毛利率 台積電：有信心實現長期達53%以上

台積電（2330）今（12）日在法說會中坦言，2023 年台積電的毛利率將面臨半導體週期導致的較低產能利用率、三奈米量產、海外生產據點擴展和成本通貨膨脹等挑戰；不過，排除無法控制的匯率影響，仍有信心長期毛利率達53%以上，仍是可實現的。

和第三季相比，台積電第四季毛利率成長180個基點（basis points）至 62.2%，超過預期，其中140個基點得益於更有利的匯率。同時，台積電表示，對成本優化的努力也有助於抵消產能利用率降低所帶來的影響。

台積電表示，2023年第一季毛利率展望為中位數 54.5%，主要是隨著客戶進一步調整庫存水平使得產能利用率較低，以及較不利的匯率所導致。