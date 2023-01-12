高雄港旅運大樓3月可取得使用執照 鴻海、遠傳確定進駐

造價45億元的高雄港新地標－高雄港埠旅運大樓，預計今年3月全棟可取得使用執照，目前包括鴻海（2317）、遠傳電信（4904）、昇恆昌免稅店等企業都確定要進駐，預估一年可為港務公司帶來5,000萬元的租金收入。

高雄港埠旅運中心位於亞洲新灣區19、20號碼頭旁，旅運設施已於去年8月取得使用執照，建築工程於去年10月完工，在辦理旅運設施優化和全棟建築智慧化後，預計今年3月底全棟可取得使用執照。

該大樓為地下2層、地上15層的建築，原規劃1樓為入境大廳及商店，2樓入出境大廳、免稅店與港務公司高雄港務分公司教保中心，3至6樓是新創科技商辦，6至15樓為港務公司營運總部。但為創造更多的收益，港務公司優先將樓層開放給企業承租，剩餘樓層再作為營運總部辦公室。

台灣港務公司董事長李賢義表示，目前招商狀況是，昇恆昌免稅店將會進駐，而配合行政院核定的「亞洲新灣區 5G AIoT創新園區」開發計畫，鴻海決定承租3至7層樓，遠傳分公司則選定在10樓，14、15樓考慮作為外賓接待室。另外，也有大型跨國企業前來看過，但最後並未承租。

港務公司主管補充說，包括商店、免稅店和辦公樓層，預估一年可為港務公司帶來5,000萬元的租金收入。之後若還有空間，會規畫作為港務公司的辦公室，原則上將以公司員工優先進駐，而非當作主管的辦公室。