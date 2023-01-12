仁寶旺年會前集團董事長許勝雄展望未來

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影" title="仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影"> 仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影 仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影 仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影

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