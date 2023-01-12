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仁寶旺年會前集團董事長許勝雄展望未來

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
仁寶總經理翁宗斌記者會，開心回應，表示下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線。記者林俊良／攝影
仁寶總經理翁宗斌記者會，開心回應，表示下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線。記者林俊良／攝影

仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶同樣受到庫存調整影響，預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。

仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。</p><style> /*.innity-apps-underlay-ad {z-index: 34 !important; }*/ .innity-apps-underlay-ad ~ .header {z-index: 35;} .innity-apps-underlay-ad ~ .main-content .inline-ads { background: transparent;} #eyeDiv ~ .footer{ position: relative; z-index: 2;} /* sizmek_underlay 投遞調整置底 z-index 權重 */ .article-content__abbr__text {display:inline-block;} /* to be remove */ </style> <!-- /129853887/udn.com/2_News/3_News-Mobile/4_News-Mobile-a02 ※Mobile文中大佈告_3000x250※--> <div class='inline-ads'> <div class='udn-ads udn-ads-300x250 udn-ads--mobile' id='ads-inline'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('ads-inline'); }); </script> </div> <div id=

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影" title="仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影">

仁寶旺年會今天下午在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許勝雄主持。

尾牙旺年會前，由董事長率副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌一同召開記者會，仁寶集團董事長許勝雄在尾牙旺年會前召開記者會，表示預估上半年筆電需求較弱，下半年可望恢復成長，同時，積極開拓智慧醫療、車用電子、智慧裝置等其他產品線，來推升營收與獲利。記者林俊良／攝影

仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影
仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影
仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影
仁寶旺年會前，由董事長許勝雄（中）率副董事長陳瑞聰（右）、總經理翁宗斌（左）一同召開記者會，展望未來。記者林俊良／攝影

仁寶 筆電 車用電子

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