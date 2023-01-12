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台積電：長期規畫海外產能擬占20%或以上

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）今（12）日召開線上法說會，其中提及依據客戶需求和政府支持水準，台積公司28奈米及以下的海外產能，可能在五年或更長時間內，達台積公司28奈米及以下產能總額的20%或以上。

台積電先前在美國投資人日上已釋出相關訊息，當時已釋出大方向計畫在台灣大本營持續擴充先進製程之餘，長期海外產能達到總產能占比的20%，法人估計相關占比有望在2027年至2028年前後達成。台積電今日法說會上進一步更新海內外產能計畫。

台積電也強調，雖然海外晶圓廠的起始成本高於台積公司在臺灣的晶圓廠，但目標是管理和最小化成本差距。台積公司的定價將維持策略性以反映我們的價值，其中亦包含在地域上的靈活性價值。同時將利用大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢，持續降低成本，我們亦將繼續與各國政府密切合作，以取得他們的支持。

台積電指出，透過採取這些行動，台積公司將有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，並且無論在何處營運，都持續作為最高效和最具成本效益的製造服務提供者。因此，即便我們在臺灣以外增加產能，相信長期毛利率達53%以上仍是可實現的，而具持續性且健全的股東權益報酬率（ROE）能夠優於25%，同時為股東帶來盈利增長。

台積電 晶圓廠 法說會

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