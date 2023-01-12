無懼政府打房！三地今年五案齊發、不斷壯大
無懼政府打房，三地（1438）集團今年五案齊發，總銷140億元的「艾美國際城」預售案創造佳績，12日動工興建。董事長鍾育霖表示，三地集團不斷壯大，對未來有信心。
法人指出，三地集團快速崛起，除了乖乖等知名企業納入版圖外，甚至與鴻海（2317）集團、鴻華先進共同合作「Model T」電動巴士，躋身電動車科技產業鏈，三地集團雄厚的實力備受注目。12日三地收盤31.85元，漲0.1元。
鍾育霖說，持續看好南部房市前景，今年預計將再推出五個新案，分別是台南武聖段的住宅大樓、以及平實營區的地上權大樓案；另外高雄文山特區、三民區、林園區等皆將推出住宅大樓。而因應三地集團版圖不斷擴大，團隊規模加大，為了讓員工有更好的工作環境，今年也會陸續動工民族中正路口，和高雄車站大港段兩棟三地總部大樓。
12日動土的「艾美國際城」基地面積約2,139坪，將興建地上31樓、地下6樓集合式住宅，戶數共計643戶，每戶坪數31~66坪，預估2031年完工，其總銷約140億元，未來開價將站上4字頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言