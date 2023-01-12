無懼政府打房！三地今年五案齊發、不斷壯大

無懼政府打房，三地（1438）集團今年五案齊發，總銷140億元的「艾美國際城」預售案創造佳績，12日動工興建。董事長鍾育霖表示，三地集團不斷壯大，對未來有信心。

法人指出，三地集團快速崛起，除了乖乖等知名企業納入版圖外，甚至與鴻海（2317）集團、鴻華先進共同合作「Model T」電動巴士，躋身電動車科技產業鏈，三地集團雄厚的實力備受注目。12日三地收盤31.85元，漲0.1元。

鍾育霖說，持續看好南部房市前景，今年預計將再推出五個新案，分別是台南武聖段的住宅大樓、以及平實營區的地上權大樓案；另外高雄文山特區、三民區、林園區等皆將推出住宅大樓。而因應三地集團版圖不斷擴大，團隊規模加大，為了讓員工有更好的工作環境，今年也會陸續動工民族中正路口，和高雄車站大港段兩棟三地總部大樓。

12日動土的「艾美國際城」基地面積約2,139坪，將興建地上31樓、地下6樓集合式住宅，戶數共計643戶，每戶坪數31~66坪，預估2031年完工，其總銷約140億元，未來開價將站上4字頭。