仁寶衝刺穿戴與車電等非PC產品 2025年拚占營收10%

仁寶（2324）今（12）日舉行旺年會，總經理翁宗斌表示，受到在家工作與在家上學效應衰退之下，2023年仁寶筆電出貨將較2022年有個位數衰退，今年該公司將積極衝刺穿戴裝置、車電、智慧醫療與5G AIOT等非個人電腦（PC）產品，目標在2025年，非PC產品占營收比重要達到10%。

為了衝刺車用電子市場，翁宗斌說，該公司原來在印第安納州的車用電子廠，目前運轉相當有效率，為應付北美市場需求，將會在墨西哥擴廠，主要也是為了車電產品。仁寶在車電主要客戶包括賓士與BMW等。

他說，2022年營收1.07兆元，整體產品出貨9460萬台，衰退21%，其中PC占營收七成，非PC佔三成。至於PC中的筆電去年出貨3900萬台，衰退三成，非PC，除了平板電腦之外，其他產品還是成長。

他說，包括伺服器，車電，穿戴裝置，5G AIOT等其他產品，去年雙位數成長，今年看到還是持續雙位數成長，將是未來成長引擎。

展望2023年第1季？他說，因為通膨因素，加上美國升息，預估PC出貨第1季將季減個位數，2023年整體PC衰退機率大，預估今年下半年有機會比上半年好。

在越南擴產方面，他說，目前有兩座廠，第二座廠上半年會量產，由於進展順利，之前公告又買了一塊地，規劃在

2024年將有第三座廠，主要是生產非PC的產品。

針對美系品牌要求把移產能到中國大陸以外地方，他說，中美貿易不會改善，加上大陸工資沒有以前便宜，很多客戶不要把所有雞蛋放在一個藍子，因此，希望我們擴增大陸以外產能。目前PC會往外移到北越，初期零件從大陸運到越南來，但是沒有所謂的50%產能從大陸往外移。今年仁寶80%到90%還是在大陸生產。

至於庫存方面，他說，慢慢消化的差不多，第1季有機會觸底，現在的問題是信心不足，因為許多大廠還在裁員，目前不論事消費性電子，或是非消費性電子產品，都比較保守。

對於戴爾產品不採用大陸晶片？他說，主要是政府標案，美國與日本政府會這樣要求，若不是政府標案，就不會這樣做。。

仁寶今年尾牙最大獎20萬元，總獎金4000多萬元，總共超過900桌，較上一次826桌成長。