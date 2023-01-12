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台積電考慮日本蓋第2座廠 歐洲評估設車用廠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電。報系資料照／記者劉學聖攝影

先前日本官方積極邀請台積電（2330）在日本擴建第2座廠且導入EUV製程，台積電總裁魏哲家今（12）日在法說會上首度證實，台積電考慮在日本興建第2座廠，另外並說在歐洲評估設車用晶圓廠的可能性。

台積電先前已宣布美國亞利桑那州晶圓廠投資擴建，並在去年於台灣南科舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，並釋出2奈米將於2025年於台灣竹科與中科量產等。今日法說會上進一步更新海外布局。

魏哲家說，台積正在日本興建一座特殊製程技術的晶圓廠，該晶圓廠將採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，計畫於2024年末進入量產。我們亦考慮在日本建造第二座晶圓廠，只要客戶需求和政府的支持水準合乎情理。

魏哲家也說，在歐洲我們正在與客戶和夥伴接洽，以根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

另外，台積電也說，在中國大陸正依計劃在南京擴展28奈米製程技術的產能，持續恪守所有規章制度支持當地客戶。

晶圓廠 台積電 日本

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