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大立光林恩平：需求惡化 手機廠幾乎都非常悲觀

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
大立光執行長林恩平。本報資料照片
大立光執行長林恩平。本報資料照片

大立光今天舉行法說會，執行長林恩平指出，市場需求惡化，全球都不好，手機廠幾乎都非常悲觀，整體手機市場存貨仍然很嚴重，存貨去化狀況並沒有變好，第一季仍是傳統淡季，但在需求惡化的情況下，大立光預估，元月營收會比12月差，2月營收會比元月差。

大立光法說會公布2022年第4季以及全年財報，大立光去年第4季合併營收143.9億元，年增10%，為2020年第4季以來單季新高，稅後獲利40.17億元，季減50.6%，為2021年第2季以來新低，單季每股獲利為30.1元；2022年合併營收為476.75億元，年增2%，稅後獲利為226.18億元，年增21%，2022年每股獲利為169.47元，優於2021年每股獲利139.28元。

觀察大立光2022年全年產品組合，其中，以1000萬畫素鏡頭產品為大宗，占比高達50-60%，2000萬畫素鏡頭產品占比為10-20%，800萬畫素鏡頭約占0-10%，其他產品約占30-40%。

隨著中國大陸解封，林恩平表示，會讓更多業務人員飛到大陸拜訪客戶，但普遍來看，客戶對今年產業走勢還是相當悲觀，除了高階旗艦手機會持續升級規格之外，其他機種都會沿用既有規格。

隨著潛望式鏡頭設計獲得越來越多品牌商青睞，林恩平指出，現在也有越來越多客戶詢問潛望式鏡頭，不過，每個客戶對於潛望式鏡頭的想法都不同，有些客戶希望多一些稜鏡，讓折射變多，提升光學變焦倍數，但不是每個客戶都需要這麼高規格的潛望式鏡頭。

鏡頭 大立光 手機

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