魏哲家：2023半導體產業估衰退4% 台積電續拚成長

台積電（2330）今日法說會包含董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭、企業訊息處長蘇志凱等出席。魏哲家說，目前看待2023年全年記憶體之外半導體產業下滑4%，晶圓代工產業則下滑3%，台積電會繼續拚成長。

魏哲家也說，首先7奈米家族過去兩年來自新冠疫情刺激PC與智慧機戲劇性成長，庫存調整影響下，使7奈米家族調整幅度目前看來比三個月前大，過去新冠疫情刺激的戲劇性成長不認為會再次發生，但台積在5奈米與3奈米技術領先、乃至未來2奈米帶動下會準備就緒。

回應外資提問，魏哲家分別提到說，庫存調整去年就已經發生，去年第3季就看到相關情況，目前台積看下半年維持正面看待會有復甦，除了3奈米會是下半年復甦因素，還有下半年新品發表以及HPC/AI與電腦領域應用，台積傾聽客戶對能源使用效率的需求持續提供價值。

另外分析師提問台積電美國成本較台灣上升議題，黃仁昭回應說，諸多因素包含勞工、當地的各式費用等使成本較台灣高約4-5倍，不過台積電目標海外毛利率一定會高於25%，確保海外獲利。

在稅率方面，黃仁昭說，台積電今年稅率有利因素包含產業創新條例（外界俗稱台版晶片法案）有望使平均稅率壓到15%，較往年約18-19%下降。