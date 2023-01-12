虎門攜手台灣大、Rescale 打造工業模擬解決方案服務

虎門科技（6791）今（12）日宣布與台灣大哥大（3045）、Rescale，三強合作推出「工業模擬解決方案」一站式服務，虎門結合本地廠商台灣大哥大與雲端供應商Rescale，提供完整的雲端運算解決方案，資料在地化能免除資安疑慮，可滿足國家研究單位、國防相關工業等特定客戶需求，同時增加客戶雲端服務的選擇，協助客戶數位化轉型。

CAE模擬分析軟體需要大量高速運算資源，因應雲端運算趨勢，虎門與高效能雲端運算服務商Rescale合作的雲端解決方案，客戶可在各個雲端服務系統（AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud等）上，運用Rescale的大規模運算雲端平台，執行虎門銷售的CAE模擬分析軟體，節省主機建置、硬體維護費用，更可以進行更有效率的資源規劃和分配。

今日虎門、Rescale宣布與台灣大合作，客戶增加本地「TWCC臺灣AI雲」雲端服務系統的選擇，確保資料落地能免除資安疑慮，還能享受虎門科技的人力顧問輔導服務與台灣大的技術支援。

台灣大與合作夥伴台智雲提供的「TWCC臺灣AI雲」服務，提供高速運算資源，支援客戶運算大規模且複雜的專案，加速各種產業智慧應用的模型訓練、場域驗證，提供機房代管、通訊網路及混合雲設計規劃，協助客戶快速部署雲端運用，資料上雲運算時，可依據專案預算進行彈性配置，精準掌握並分析進度。「TWCC臺灣AI雲」最大的特色是機房落地台灣，加上擁有ISO 27017雲端服務資訊安全及ISO 27018個人隱私資料保護兩項認證肯定，資料不會有流到海外的疑慮。

虎門的客戶包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院，以及半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等各產業領導廠商，其中不乏資料在地化需求的國安相關研究單位或企業，虎門與台灣大合作，提供客戶本地雲端服務系統的選擇。

虎門科技工程事業群總經理廖偉志表示，虎門在工程分析軟體（CAE）應用上有30年的經驗，結合本地廠商台灣大與雲端供應商Rescale，提供完整的雲端運算解決方案。讓有資料在地化需求的客戶獲得最佳雲端運算解決方案之外，也可以讓小企業客戶具有大型企業的算力資源，同時協助用戶更快速進入雲端，提升CAE投資的效益。

Rescale 產品總監Edward Hsu表示，Rescale專門為雲端提供高效能解決方案，能在提供運算能力的同時賦予工程師資訊安全和控制權。Rescale如今已在全球十大航空航太公司中的七家、全球十大汽車製造商中的七家提供解決方案，引領全球進入數位轉型。此次Rescale進入台灣市場，表明全球製造商已經開始在台灣使用基於雲端的高效能計算解決方案。 Rescale很高興能與台灣大哥的和虎門科技合作，促進台灣科學和工業的創新。