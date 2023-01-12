台積電去年EPS 39.2元、Q4賺11.41元 創新高
台積電（2330）今（12）日公布2022年第四季財務報告，合併營收約6,255.3億元，稅後純益約2,959 億元。每股盈餘為11.41元，全年每股盈餘39.2元，創下新高。
台積電表示，第四季營收季增42.8%，稅後純益與每股盈餘皆季增78.0%、年增2.0%。
若以美金計算，2022 年第四季營收為199.3億元，年增26.7%、季減1.5%。
台積電表示，2022年第四季毛利率為62.2%，營業利益率為 52.0%，稅後純益率則為 47.3%。
台積電指出，5奈米製程出貨佔2022年第四季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額54%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言