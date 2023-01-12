台積電去年EPS 39.2元、Q4賺11.41元 創新高

台積電（2330）今（12）日公布2022年第四季財務報告，合併營收約6,255.3億元，稅後純益約2,959 億元。每股盈餘為11.41元，全年每股盈餘39.2元，創下新高。

台積電表示，第四季營收季增42.8%，稅後純益與每股盈餘皆季增78.0%、年增2.0%。

若以美金計算，2022 年第四季營收為199.3億元，年增26.7%、季減1.5%。

台積電表示，2022年第四季毛利率為62.2%，營業利益率為 52.0%，稅後純益率則為 47.3%。

台積電指出，5奈米製程出貨佔2022年第四季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額54%。