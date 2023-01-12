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台積電第4季每股賺11.41元 全年每股賺39.2元 同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電去年大賺 1.16 兆元，等於每天開門賺進超過27.8億元，每股純益39.2元，同寫新猷。。本報資料照片
台積電去年大賺 1.16 兆元，等於每天開門賺進超過27.8億元，每股純益39.2元，同寫新猷。。本報資料照片

台積電 (2330）今 (12) 日公布去年第4季財報，單季大賺2,959億元，每股純益高達11.41元，再創單季獲利新高，受惠晶圓代工價格調漲，毛利率衝上62.2%，同寫單季新高；全年大賺 1.16 兆元，等於每天開門賺進超過27.8億元，每股純益39.2元，同寫新猷。

台積電去年第4季營收 199.3億美元，季減 1.5%，年增26.7%，換算新台幣營收 6,255.3億元，季增2%、年增42.8%，毛利率 62.2%季增1.8 個百分點，年增9.5個百分點，超越財測高標的61.5%；營益率52%，季增1.4個百分點，年增10.3 個百分點，同樣超越財測高標 51%；稅後純益2,959億元，季增5.4%，年增78%，每股純益 1.41 元。

台積電去年營收758.81 億美元，換算新台幣超越2兆元，達2兆2,638.91億元，年增 42.6%，毛利率 59.6%，年增8 個百分點，營益率 9.5%，年增8.6 個百分點；稅後純益 1 兆 165.3 億元，年增 70.4%，每股純益 39.2 元。

先進製程仍是推升台積電營收和獲利持續創新的主要動能。台積電去年第4季5奈米製程出貨占晶圓銷售金額32%，7奈米反而下滑至22%，16 奈米 12%，28 奈米 11%。合計5奈米及7奈米營收占比仍高達54%。

以技術平台來看，台積電去年第四季高效運算營收占比 42%，再度超車智慧型手機的 38%，物聯網 8%，車用電子6%，消費性電子2%。其中，僅高效運算、車用電子營收較上季成長，分別季增 10%，動能最強勁。

台積電 營收

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