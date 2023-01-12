台股量縮開高走低 終場跌19點收14,731點

今（12）日市場持續聚焦台積電（2330）法說會內容，指數與美股走出不同行情，大盤開高走低，進入量縮震盪，盤面上由傳產的觀光、紡織纖維等族群有個股表現亮眼。加權指數終場下跌19.8點，收14,731.64點，成交量1,474.6億元。

統一投顧指出，美國上周雖然非農新增就業人數及失業率優於預期；惟薪資升幅低於預期，通膨預期降溫，帶動近日法人回補電子權值股激勵台股站上月線，且歷史經驗農曆年封關前一周上漲機率超過八成，故可酌量操作農曆年前紅包行情。

台積電今日小漲2元，收486.5元，漲幅落在1%以內，聯發科（2454）表現相對較強勢，盤中最高價來到720元，站穩在短期均線之上，終場收漲1%左右，力積電與台達電（2308）表現疲弱，終場分別下跌1%與3%，鴻海（2317）也收在當日最低價，跌幅落在1%以內。

紡織纖維族群中，昶和（1468）以15.05元亮燈漲停，股價穩穩站上短期均線，日K拉出一根長紅棒留下影線；業旺，台富（1454），大統新創（1470）等股也紛紛收漲1%以上。化工族群中，材料-KY（4763）強勢收漲8%，盤中最高價創高來到272元，此外還有東鹼（1708），上品收漲1%以上。

觀光族群中，美食-KY（2723），晶華（2707）雙雙收漲3%以上，美食-KY盤中最高價來到147元，站上10日線，終場漲幅逼近4%。櫃買觀光族群中則有六角（2732）發威，終場收144元，漲幅落在7%。