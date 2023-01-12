傳鴻海集團搶進AirPods 可能衝擊立訊穿戴裝置

天風國際證券分析師郭明錤表示，最新調查顯示，鴻海（2317）旗下鴻騰精密可能取代中國大陸的歌爾，成為AirPods新組裝廠商，並因此顯著受惠。下一代AirPods機種預計將在2024年下半年或是在2025年上半年大量出貨，包括低價版AirPods（蘋果的目標是定價在99美元），以及新款AirPods Max，組裝廠商包括立訊與鴻騰。

郭明錤認為，AirPods組裝與鴻海的電動車事業/MIH聯盟，預期將是鴻海未來數年的雙強勁成長驅動。

供應鏈人士表示，在印度市場，鴻騰可望獨家代工生產AirPods相關產品。事實上，印度泰倫加納省（Telangana）官方在1月初組團，在台北與鴻海集團董事長劉揚偉等高層代表會面，洽商鴻海集團在當地設立工廠可能性。外界推測，鴻海集團今年擴大印度布局，將由旗下鴻騰精密開出第一槍，並規劃在印度生產無線藍牙耳機（例如AirPods）等產品。