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樂意代理《失落的方舟》中文版延後上市 股價重挫逾24%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

樂意代理的遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版原預計今（12）日正式上市，但昨天則是重大訊息宣布推延上市，消息衝擊下，早盤股價雖以小紅開出，但隨即下殺翻黑，一度下滑至65.6元，盤中跌幅24.33%。

樂意昨日公告表示，所代理的遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版推延上市，樂意說明，為提供給玩家更好的遊戲體驗，經過與遊戲開發商Smilegate RPG, Inc.公司溝通與審慎評估後，需要更多時間來進行上市的準備，原預計今年1月12日上市，決定推延上市。

樂意強調，將與開發商持續進行遊戲上市準備，以增進整體事業發展。

另外，樂意也公告由於遊戲《失落的方舟：LOST ARK》推延上市，董事會通過與開發商Smilegate RPG,Inc.之電腦線上遊戲代理權合約調整案，原去年7月1日取得無形資產合約交易總金額美元900萬，合約調整後，本公司無需支付開發商，開發商將退回本公司已支付之第一期款項。

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