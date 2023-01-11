台灣大今年資本支出127億 電商首度超越電信

台灣大哥大公告今年資本支出計劃，合計約新台幣127.93億元，其中電商資本支出68.3億元，首度超越電信本業支出；台灣大表示，主要是電商有一次性較大的物流中心支出。

台灣大說明，今年資本支出合計約127.93億元，其中電子商務相關資本支出為68.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。

這也是台灣大電商資本支出首次超過電信，主要是電商有一次性較大的物流中心支出。台灣大強調，上述資本支出款項的支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於112年度支付完畢。

台灣大去年5月經董事會核准追加111年度網路建設資本支出，追加後111年度資本支出合計152.53億元；與今天通過的資本支出相比，今年資本支出減少，台灣大先前也曾表示「5G建設高峰期已過」。

台灣大哥大累計去年全年自結合併營收1722.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後淨利為110.3億元，稅後EPS為3.91元。

台灣大哥大在5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，去年全年合併營收年增10%，突破1700億元，創下歷史新高，隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高。

台灣大指出，電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17%，順利超越千億里程碑。