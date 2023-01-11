陳恬純接任英飛凌台灣總經理 執掌在台策略布局

半導體大廠英飛凌宣布新人事案，自今年1月1日起，由陳恬純接任英飛凌台灣總經理，執掌其在台策略布局、營運規劃及業務推展。

英飛凌大中華區總裁潘大偉表示，低碳化與數位化這兩大趨勢發展，為產業帶來許多創新的機會。陳恬純對於半導體產業具有高度專業及豐富的業務與管理經驗，對於市場的洞察及對本地客戶需求深刻了解，深獲客戶信任與肯定。由她接任總經理，必能帶領團隊持續深耕台灣市場，發揮英飛凌在能源效率與物聯網領域廣泛產品組合的優勢與綜效，與本地客戶與夥伴共同協作創新，賦能產業轉型，帶領台灣團隊再創佳績。

在擔任台灣英飛凌總經理的同時，陳恬純仍將繼續兼任電源與感測系統事業部大中華區的台灣業務負責人職務。

陳恬純在半導體業界擁有逾25年經驗，於2015年加入英飛凌，擔任電源與感測系統事業部業務協理。她畢業於美國華盛頓州立大學，擁有電機電子工程學系碩士學位。