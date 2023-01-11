遠傳攜手三大團隊成立米神國際 搶進影視內容市場

遠傳電信今（11）日宣布，攜手偶像劇教母柴智屏所領軍的群星瑞智、深耕傳統藝術文化的霹靂國際多媒體，以及擁有國際影視製作技術的宏達數位影業等三大國際重量級團隊，合資組成遠想原創股份有限公司，遠想旗下成立100%持股子公司米神國際，積極搶進影視內容市場。

米神國際今日舉辦開幕記者會，出席貴賓包含文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、遠傳電信總經理井琪、群星瑞智董事長柴智屏、霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、宏達數位影業總經理魏宏達、南韓CJ ENM集團旗下東南亞分公司（CJ ENM Hong Kong）董事總經理鄭星勳、導演張榮吉、導演林孝謙、導演藍正龍，以及多家國內外知名OTT平台、重量級主流製作公司共同出席參與盛事。

遠傳電信總經理井琪表示，台灣影視產業目前在IP市場發展出很成功的商業模式，遠傳電信與強而有力的合作夥伴聯手成立米神國際，善用各方專長，除了扶植本土影視產業創造出更多優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品，同時期望將優質內容帶到世界舞台，讓台灣的影劇內容在海外占有一席之地。

OTT以內容為王，在全產業競爭白熱化下，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，要刺激用戶持續付費，獨特內容是重要的關鍵，但強勢內容的採購金額逐年提升，且獨家IP衍生的商機不在平台方，也因此，「打造全新IP」對平台、對台灣影視產業都將是正向發展。

遠傳近年啟動原創IP投資策略，與台灣優秀創作團隊合作，推出一系列優質作品，例如天團玖壹壹的多視角真人實境秀「極島冒險」、攜手公視出品全新微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」，皆引起觀眾熱烈討論。

遠傳今年將加速內容策略布局，從主要購片方轉而成為投資方，擴大至整合製作公司、影視上下游產業，藉以拓展IP內容商機發展範疇，不只讓平台播放自己投資的戲劇，透過掌握IP版權銷售與生態圈發展，來增加獲利空間，也提供觀眾更多元的戲劇內容，同時讓影視產業、影視平台間產生正向循環。