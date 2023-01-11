魏哲家連三月加碼台積電 陸行之讚「有正面意義」

資深半導體產業評論家陸行之今（11）日針對台積電（2330）總裁魏哲家連續三個月加碼買進台積電一事發表看法，他在臉書上的最新貼文中表示，「魏總雖然買的不多，但在產能利用率及毛利率將明顯下滑的下行週期進行時，質押持股加碼台積電股，對台積電的全球投資人當然有正面的意義」；他同時在回應網友時指出，「希望明天（指召開法說會）會有降資本開支，升現金股利的好消息」。

台積電總裁魏哲家去年10月17日設質1,600張台積電股票，且開始在市場上買進台積電股票，繼去年10月、11月各加碼買進200張台積電股票後，12月再加碼買進67張，合計3個月買進467張台積電，預估投資金額超過1.79億元。

魏哲家去年12月出席玉山科技論壇演講時，大方說出自己是借錢買台積電股票，且在演講中表示，巴菲特買台積電，希望對台積電能有好的影響，強調台積電有好成績，一定會反映價值。

陸行之今日在臉書發文表示，「魏總雖然買的不多，但在產能利用率及毛利率將明顯下滑的下行週期進行時，質押持股加碼台積電股，這對台積電的全球投資人當然有正面的意義」。

他同時指出，魏哲家買股的動作，「明顯不同於馬斯克在下行週期需求下滑，全球大降價前找理由大量出脫 Tesla 持股」；陸行之強調，「雖然馬斯克是個天才，專門做改變世界的事情，但成熟度不足，又過於自傲，沒經歷過半次改變人生方向的挫敗，真是令投資人擔心的自走砲」。

陸行之也在回應網友時坦言，「其實台積電現在的自由現金流／營收比只比 Tesla好 7-8個百分點，沒有大家想像差的這麼多」；他強調，「這幾年的半導體設備投資／資本開支大增，讓台積電的現金股利持續低於我的預期，希望明天會有降資本開支，升現金股利的好消息」。

陸行之認為，「如果今年不能發16（指現金股利）， 明年不能發20，我相信除了巴菲特及橋水等新外資外，舊的保險基金外資可能還是會持續站在賣方的」。