十銓宣布成功開發ELITE標準型DDR5記憶體

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今（11）日宣布齊下TEAMGROUP ELITE標準型DDR5記憶體系列規格再度擁有突破性進展，為搭配下一世代的平台環境，搶先開發出符合JEDEC協會所定義，頻率高達6400MHz的高效能規格，讓消費者可於DDR5新世代輕鬆享有高規升級體驗。

十銓表示，為使DDR5記憶體模組能穩定達到6400MHz及以上的速度，公司導入專為DDR5記憶體而設計的CKD(client clock driver)新元件，其最大的功能在於強化及緩衝來自CPU的高頻率訊號，並且穩定輸出至記憶體模組，有效達到在高頻率要求下，依然穩定維持高速傳輸的高效能需求。

十銓強調，公司不斷研發並同步與主板廠進行嚴格相容性測試，不論是桌上型亦或是筆記型記憶體模組，十銓為全球消費者提供具有高品質及完整相容性的產品，滿足PC及NB或其他小型系統的使用需求。

十銓更著手將CKD(client clock driver)解決方案應用在十銓科技旗下T-FORCE電競品牌及T-CREATE創作者品牌之DDR5記憶體模組，並有望將超頻記憶體模組的頻率效能推升至9000MHz及以上，提供玩家更極速的遊戲體驗，也為創作者們提供穩定高性能的資料處理方案。

十銓表示，致力提供多元的DDR5解決方案，憑藉成熟的研發實力，積極不懈的研發創新，呈現高品質、高性能且高度相容性的DDR5記憶體模組，面對全球消費者的多元需求，給予最適合及高效能的產品選擇。