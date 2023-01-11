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天豐新能源攜手中華電信 在離岸風機架設行動網路

聯合新聞網／ 綜合報導
離岸風場。 圖/業者提供
離岸風場。 圖/業者提供

Skyborn Renewables天豐新能源與中華電信合作，協助允能雲林離岸風場打造專用場域行動網路，成為亞洲首創在離岸風機轉接段上架設行動網路基地台的風場，讓在距離岸邊17公里外的海上工作團隊擁有良好的通訊品質，將提升前線工作者與世界各地專案團隊的溝通效率與工作安全。這項基礎設施不僅限於工程團隊使用，未來在雲林海域工作的漁民，也都因此能在遼闊海域同步享有更順暢的通訊體驗。

Skyborn Renewables天豐新能源董事長王雲怡表示，「雲林離岸風場總面積為82平方公里，占雲林海域6%，本次很高興與中華電信合作，在由台灣國產的離岸風機轉接段上架設行動網路基地台，讓團隊在風場施工過程中都能有良好的通訊體驗，藉此提升團隊溝通效率並確保海上安全。在架設基地台後，未來原本在雲林海域工作的漁民也都可以同步享有更好的通訊品質，讓在地漁民的海上溝通更順暢。」

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示:「中華電信長期致力於推動ESG與再生能源發展，透過與天豐新能源的技術交流，深化雙方合作模式、提供海上施工團隊良好的通訊體驗。未來中華電信也將投資更多通訊專業人才接受 海上作業訓練，培育綠能產業新一代資通訊人才，加速國內再生能源產業發展。」

團隊 雲林 基地台

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