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經濟疲弱衝擊電視銷售 預估2023年電視面板出貨量年減2.8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

2023年全球政經環境仍陷入俄烏戰爭與高通膨的陰霾，經濟疲軟對於僅以消費性市場支撐的電視銷售勢必造成衝擊。TrendForce預估2023年全球電視面板出貨量年減2.8%，達2.64億片。

2023年OLEDLCD電視面板將呈現兩樣情，OLED方面，韓系面板廠在2022年淡出LCD市場後，重心都往OLED靠攏，更多產品也將陸續問世，產品的豐富化對於出貨量有一定的助益。同時，目前三星對於三星顯示器所提供的QD OLED電視面板態度積極，預估2023年QD OLED電視面板出貨量有望因此年增26.5%，除有助於提升整體OLED電視面板出貨量年成長7.8%，也拉抬整體OLED面板在電視面板領域的出貨滲透率將微幅成長至3.1%。

反觀，LCD電視面板市場成熟且供應量較大，遭受經濟的衝擊也相對較為嚴重，預估LCD電視面板2023年出貨量將較去年衰退3.1%，達2.56億片。儘管整體需求量能保守，但航運物流費用逐漸回歸正常，加上超大尺寸電視面板報價現今已處非常甜蜜點，有利面板廠推動超大尺寸產品，故TrendForce樂觀看待2023年LCD電視面板平均尺寸的增長，預估將有1.5吋的增加幅度，往50吋靠攏。

中國大陸面板廠挾持龐大的LCD產能及競爭力，預估將於2023年進一步將LCD電視面板市佔擴展至70.4%。其中，面板三雄京東方、華星光電和惠科2023年仍是LCD電視面板出貨量前三大，供給持續的集中化也進一步加大中國大陸面板廠話語權。台廠方面，群創（3481）受惠中電熊貓收斂38.5吋產品所帶來的訂單轉移，預估2023年市占率約14.1%；由於主力客戶訂單增長，友達（2409）市占率將略增加至5.2%。

韓廠樂金顯示器伴隨韓國P7工廠已於2022年12月進行最後生產，預估2023年LCD電視面板市占率將衰退至4.6%；日系面板廠夏普（Sharp）則是面臨日本產線產品需求疲軟，但廣州Gen10.5積極加入新產品，預估市占率達5.7%。

TrendForce表示，目前觀察2023年電視面板供需失衡的風險小於IT面板，由於電視面積大，能有效去化產能，若IT產能因供需失衡閒置過久，不排除回流至電視生產的可能，屆時對於電視面板市場也將帶來一定的影響。另外，2023年面板廠欲擺脫營運虧損，稼動率操作的策略事關重要，一旦供應商失去維持市場紀律，今年面板市場將難恢復平衡。

電視面板 LCD OLED

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