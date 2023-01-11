力積電黃崇仁：將與印度簽合作協議 協助設廠和訓練工程師

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁今（11）日出席台灣先進車用技術發展協會，召開產業觀察及建言發表記者會，首度表示，力積電準備與印度政府簽訂合作協議，透過先前與中國大陸合資設廠經驗，協助印度及當地的大企業設廠，同時培育人才。

根據研究機構數據顯示，印度擁有龐大半導體應用市場，是全球最大電子市場之一，到2025年，印度半導體市場規模將達323.5億美元，2018-2025年以每年10.1%年複合率成長。

黃崇仁今日指出，從台積電（2330）帶頭赴美投資的趨勢來看，台灣半導體公司現在必須更分散國際化，像力積電就準備與印度政府合作，以過去在中國大陸的經驗，協助訓練印度工程師。

黃崇仁進一步說，印度是關稅很重的國家，因此有意落實半導體製造國產化，提升競爭力，不過坦言，印度現在什麼都沒有，需要找地和訓練人員，而有沒有這個能力不是力積電能決定的，研判在地生產仍需要長時間的努力及培養。