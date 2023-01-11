英特爾推出Sapphire Rapids 伺服器材料供應鏈增動能

英特爾終於推出Sapphire Rapids系列平台，法人看好，相關伺服器PCB主要供應商金像電（2368）、銅箔基板供應商聯茂（6213）與銅箔材料商金居（8358）營運將有望增動能。

業界說，英特爾終於推出Sapphire Rapids該平台從2022年期待迄今已比預期等待約一年，並包含Sapphire Rapids精簡版等，去年第4季相關材料配套已少量出貨，隨終端應用增加有望持續放量。另外超微Genoa已先推出，相關伺服器新平台轉換有助於供應鏈在相對淡季營運動能增加，特別是先前在去年終端庫存已先行展開去化。

依據英特爾今日說明，推出第4代Intel Xeon可擴充處理器（代號Sapphire Rapids）、Intel Xeon CPU Max系列（代號Sapphire Rapids HBM）以及Intel Data Center GPU Max系列（代號Ponte Vecchio）。