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輝達與英特爾聯手 合攻伺服器市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達示意圖。 路透
輝達示意圖。 路透

晶片大廠輝達英特爾聯手，合攻伺服器市場，英特爾推出最新第四代Intel Xeon可擴充處理器，將搭配輝達的GPU，導入到後者新推出的DGX H100系統，聯手擴大搶占伺服器應用版圖，預期包括華碩（2357）、技嘉（2376）等大廠，接下來都會推出相關新品。

輝達指出，搭配英特爾第四代Xeon可擴充處理器，該公司為高能效AI打造新一代的加速運算系統，搭載H100 GPU，標榜能提供較上一代產品更好的運行效能、更佳的擴充性及更高的執行效率，每瓦能有更亮眼的運算表現。

輝達表示，上述結合雙方產品的系統，將協助企業運行各項作業負載，效率比僅搭載CPU的傳統資料中心伺服器平均高出 25 倍，代表用以完成工作所需的電力更少。

輝達並強調，過去在單純x86架構伺服器上訓練一個語言模型要40天的時間，但在搭載英特爾Xeon CPU及輝達由8顆H100 GPU構成的DGX H100上訓練同一個語言模型，只要短短的1到2天便可完成。

目前伺服器市場的需求仍相對穩健，輝達提到，包括華碩、技嘉、雲達、美超微、思科、戴爾、聯想等合作夥伴，都即將推出搭載其H100 GPU和英特爾第四代Xeon可擴充CPU的多款系統組合。

在AI持續發展的情況下，高效能運算成為顯學，同時還要符合節能，輝達表示，在前30名超級電腦系統裡，有23套系統是採用該公司的技術。

輝達 英特爾

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