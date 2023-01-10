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追隨客戶擴產 半導體氣體廠晶呈全年營收成長逾5成

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

半導體氣體廠晶呈科技（4768）今（10）日公告去(2022)年12月合併營收為1.03億元，月增8.24%、年增28.24%。公司表示，由於特殊氣體內銷及外銷需求持穩，因此12月營收較11月小幅成長。且受惠於特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，晶呈去年營收較2021年大幅成長，去年全年營收為10.86億元，年增55.15%。

追隨半導體大客戶新廠擴產腳步，晶呈指出，竹南二廠已於去年6月動工，預計今年6月完工、第3季開始營運，將成為今年下半年營收成長動力來源。目前特殊氣體訂單能見度已達一年以上，部分指標性客戶更是上看五年。展望今年，營收成長3成、先進製程占比逾3成，毛利率超過3成的「333目標」可順利完成。

至於新產品開發部分，除持續開發乾式除膜配方外，亦致力開發海外市場，預計年底前每條線每月可達4萬片；同時也在建置銅磁晶片及發光元件等產線中，預計今年底試產。

營收 半導體

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