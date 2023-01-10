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中華電信推「速在有禮」 頻寬加量升級 家電零元帶走

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，「漲」字獲選為台灣2022年度代表字，萬物齊漲全民有感，日前中華電信HiNet光世代高速寬頻有感降價，通過NCC核准調降牌告價，最高降幅近3成。除牌告價以外，中華電信表示，HiNet光世代於春節前夕推出「速在有禮」方案，簽約24、36個月，享熱門家電豪禮零元送到家，並同享升級Wi-Fi全屋通乙台月租費零元，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，在家享受無線上網飆速的樂趣。

此外，中華電信表示，最受歡迎的300M高速寬頻重磅升級，上傳頻寬提升至150M(原100M)，等於降價再加量，以最超值的回饋體驗為用戶打造高速、無縫接軌的聯網環境，有感降幅減輕消費者荷包負擔

中華電信強調，HiNet光世代推出「速在有禮」方案，新申請/升速300M/150M、500M/250M、1G/600M，搭配Wi-Fi全屋通乙台月租零元，可因應遠距辦公、居家上課或雲端上傳備份檔案、線上遊戲、觀影娛樂、網路直播等需求，申辦36個月可再享「伊萊克斯Well Q7無線吸塵器大全配(建議售價16,900元)、飛利浦40型FHD LED顯示器(建議售價8,990元)、SAMSUNG Galaxy Tab A8 10.5吋平板(建議售價6,990元)」等熱門品牌家電豪禮三選一，零元直接送到家。

中華電信 HiNet

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