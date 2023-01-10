不畏疫情 永達保經業績逆勢開紅盤

全球疫情爆發三年期間，永達保經依舊紮穩腳步，2022年期繳新契約保費收入達新台幣20億元，主管人力1,897人，百萬圓桌(MDRT)會員人數達成231位， 13個月保單繼續率達96.47%。成立22年的兩岸保經代龍頭永達保險經紀人公司，實收資本額9.82億元，落實以保戶需求為導向的專業服務，實施嚴謹的消費者資料保護措施、內控內稽制度，執行保戶售後服務確認作業，後疫時代，兩岸事業平台營收突破百億。

永達保經董事長吳文永表示，去年初年度保費收入年增12%，服務費也增長24%。

永達重視人才，後疫時代力挺業代，藉由自建創業平台配合大數據管理的機制，輔以充裕的教育訓練資源，更啟動一系列晉級獎勵，擴大增員實力，從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法每增員一位獎勵現金2萬元。吳文永表示：「永達擁有強大的競爭優勢，高比例MDRT，永達具MDRT資格達926位，每兩位業務主管就有一位MDRT，97位終身會員。永達數位平台學習無遠弗屆，每月線上平台有業務主管分享的兩岸菁英會，每天有百萬等級的大單分享，吸取他人成功的學習經驗；同時挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，提供團隊主管協助屬員梳理改善流程。只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達300萬元，3年內已有11位優秀業務代表領取到高額獎金，晉升是名利雙收唯一出路，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家發展組織目標前進。」

2022年永達獲得第24屆保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」、「最佳社會貢獻」共四項大獎的榮譽肯定，永達保經總經理陳慶鴻指出，不管是保戶服務還是業務制度，永達都是從「利他」角度設想，在永達平台，所有業務人員都是公司合作夥伴，公司獲利大家分享。首創世襲制度，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領，實踐「服務一陣子，永達養你兩輩子」的承諾。永達極重視客戶服務，每年透過「售後服務需求表」了解客戶需求，堅持連續15年出版電子刊物，刊載公司運作及各項事業進程，讓客戶安心。

永達保經轉投資且持股達24.9%的永達理保險經紀公司，複製永達台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，2022年期繳新契約保費收入達人民幣19億元、主管人力達7,100人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成930位、13個月繼續率達94.5%、業務人員年平均FYP 27萬元。永達理在疫情衝擊下仍穩健發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共45個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

吳文永董事長指出，挾著MDRT品牌優勢及具競爭力的業務制度，2023年大陸永達理目標：期繳新契約保費人民幣33億元、13個月保單繼續率95%、主管人力10,000人及MDRT 1,200位。

系統化的優質平台以及優渥的獎勵制度，培育無數具備「永達精神」的管理人才，吳文永董事長指出，永達人才培訓為平台制非師徒制，透過MDRT導師成功分享，並以大數據管理系統協助團隊主管透過銷售流程檢查表輔導屬員，培育保險業務菁英，並舖展事業版圖。吳文永董事長表示：「永達第三個十年，永達承德大樓將原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓。2023年永達保經期繳新契約保費收入目標新台幣30億元、13個月保單繼續率96%、主管人力3,000人及MDRT 240位。」永達保經以紮實穩健的腳步深耕兩岸、布局全球，有效延伸台灣成功經驗且以利他精神持續招募優秀業務菁英，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現華人跨域經營保險事業的夢想，並朝全球前六大保經的願景邁進。