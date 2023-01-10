南亞科去年Q4不如預期 李培瑛：縮減資本支出、人力遇缺不補

南亞科（2408）總經理李培瑛表示，市場狀況相當低迷，南亞科去年第四季不如預期，目前初步研判，今年第一季將比上季稍差，但價格降幅將會稍微縮小一點，第二季須持續觀察中國大陸刺激政策、通膨、俄烏戰爭等因素；今年將持續縮減資本支出，人力部分則遇缺不補已數月，但關鍵人才個案考慮。

李培瑛認為，去年第三季和第四季價格跌了不少，現在狀況非常非常的差，應該不會再比現在更糟糕，會往正向方面走；今年有機會跌幅會逐步縮小，中國大陸需求應該也已落底，但至於落底要多久，則視中國大陸政府刺激經濟政策而定。

南亞科去年第四季營業收入為79.54億元，季減27.8%。第四季DRAM平均售價季減中二十位數百分比，銷售量季減低個位數百分比。新台幣兌美元貶值匯兌有利影響營收約低個位數字百分比。

第四季營業毛利10.37億元，毛利率13.0%，季減19.6個百分點。營業淨損為15.44億元，營業利益率-19.4%，季減27.7個百分點，營業外收入1.21億元，本期稅後淨損為11.51億元，淨利率-14.5%。單季每股虧損為0.37元。

累計2022年營業收入為569.52億元，稅後淨利為146.14億元，每股盈餘為4.72 元。截至 2022年12月31日，每股淨值58.41元。

因應市況變化，南亞科表示，2022年資本支出原預算284億元，實際支出207億元，減幅約27%，其中生產設備資本支出減幅約5成。2023年將持續縮減資本支出，規劃以約185億元為目標，其中生產設備資本支出不超過5成。同時位元產出將動態調降20%以內。