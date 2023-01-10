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面板業谷底復甦 面板驅動IC需求將逐季回溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2022年起面板驅動IC因需求在進入第2季後急速減緩，短時間內庫存水位飆高，歷經兩到三個季度的降價、降低投片量、去化庫存，目前面板驅動IC價格和庫存均有改善，TrendForce認為，今年面板市場將逐季增溫，特別是進入第3季傳統旺季，預期隨著面板需求的顯著提升，將進一步帶動面板驅動IC需求回溫。

TrendForce表示，今年第1季是面板驅動IC需要決策投片量的關鍵時刻，最晚在第1季末需要對下半年的需求預先布局。儘管全球政經局勢仍不樂觀，面板市場需求尚無法回到疫情爆發當下的高峰，但隨著面板價格落底，今年面板市場將逐季增溫。

據TrendForce調查，2022年第2季起驅動IC業者庫存數量約超過半年以上，因此，一方面積極與面板廠商討去化庫存方案，另一方面則減緩在晶圓廠的新投片數量，即使要面對晶圓廠祭出的違反長約（LTA）賠償，或是IC廠商自身的庫存損失認列，都必須用只出不進的方法以嚴格控管IC庫存水位，將市場變化的傷害降到最低。

TrendForce觀察發現，現有庫存的確逐步開始下降，儘管去化速度並未如預期迅速，但2022年底的需求回補，節慶的促銷等均有助庫存去化，如大尺寸電視用面板驅動IC，預期將在今第1季度庫存水位逐漸進入健康水準。

價格方面，因疫情而起的缺貨潮，讓晶圓代工費用水漲船高，此時因需求消失而迅速累積出來的庫存，成本也在相對高點。然而，需求的修正與面板跌價而施加的壓力，連帶影響面板驅動IC在2022年每季都有5~10%不等的降價幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水外，價格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點。

面對今年的新案，即便當下晶圓廠的降價讓利行情有限，多家廠商為了搶案以確保未來需求穩定，IC報價甚至低於市場水準，當降價幅度侵蝕到IC毛利率時，價格再大幅下降空間也有限。

值得注意的是，由於驅動IC交期長則三個月，當季的需求最慢也必須在前一個季度即開始準備投片，此時若晶圓代工廠產能沒有釋出，IC廠商也仍在降低庫存而嚴格控管投片計畫，加上客戶端可能也未明確釋放未來的需求量，進而導致延遲投片時間，或是晶圓廠轉將產能配置在其他產品上如電源管理IC，以上原因都有可能導致面板驅動IC在需要拉貨的時間點出現緊張或是短缺的情況。

面板 晶圓廠

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