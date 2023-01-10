台灣大、AppWorks推攻城精英就業保證班 就職領15萬元

隨著數位產業持續成長、企業加速轉型，軟體工程師成為越來越炙手可熱的人才，台灣大哥大攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，第一波推出培訓iOS App工程師計畫。只要具備全程參與的決心，積極主動的學習力，不限學歷經歷，學費全額補助，完訓後通過考核，即可進入台灣大就業，成為5G人才艦隊的一員，就職再領15萬元簽約金。

台灣大招募人才不限學歷，「攻城精英就業保證班」提供各行各業潛在菁英，成為軟體開發資訊人才的機會，經過書審、面試所篩選出來的學員，將提供17周免費課程及實作訓練；搭配專業師資及業界Mentor（導師）帶領學員進行高強度實作導向式培訓，結束後只要通過考核，保障進入台灣大哥大就業，成為5G人才艦隊的一員，就職再領15萬元簽約金。

「台灣大哥大 X AppWorks School 攻城精英就業保證班」結合人才媒合，培育即戰力，有別於業界之傳統徵才方式，自1月3日起至2月17日開放報名，2月8日舉辦說明會，即吸引各行各業潛力菁英報名，除了資通訊相關學科系學生、工程師外，還有藥師、寵物美容師、行銷企劃人員等跨界人才，也有興趣轉職工程師行列。

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，因應數位浪潮，台灣大加速「超5G」策略發展，同時深耕數位人才培養，不僅長期投入「Coding Fun偏鄉玩程式」專案，讓程式教育從小扎根，現在更聯手AppWorks School推出「攻城精英就業保證班」，集聚不限科系擁有優秀能力、勇於接受挑戰，同時對程式開發有興趣的高潛質專才，17周内透過實作專案學習，快速接軌業界實務，為人才 Open Possible，開啟成功的軟體工程師職涯。藉由這個長期計劃，台灣大希望成為工程師的最佳搖籃，賦能年輕人才透過科技能所不能。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，台灣資訊人才稀缺的問題，在數位浪潮下更加倍放大，業界開發軟體技術的速度都以倍速成長，在學校學的課程內容，往往受限於設備，缺少實作導向，讓畢業生所學技能與產業期待存在落差，求職時也會因不清楚業界需求而感到迷惘。台灣大攜手AppWorks School推出的「攻城精英就業保證班」，能提供高強度實作導向式訓練課程，不僅讓學員學習如何開發App，更能掌握最符合業界需求、最接地氣的專業技術，在強棒師資及業界導師的帶領下，轉職為IT高手。