CES釋出好消息 留意國際科技股布局契機

備受科技界、投資界關注的一年一度CES全球消費性電子大展，於1月6日在美國拉斯維加斯盛大開幕，各界預期人工智慧(AI)、電動車、元宇宙、Web3.0、FinTech等，無疑將是本屆會展主軸。同時，國際大廠Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、NVIDIA、Intel、AMD等都有參展，全場共匯集來自全球173國超過3,100家的科技參展商，參觀人次上看10萬人；另外，美國民間企業12月新增聘僱人數達23.5萬人，遠高於市場預期，上周初領失業救濟金人數，也比市場預期低，CES展釋出好消息，勞動市場也見好消息，讓市場期待股市尤其科技股能揮別去年陰霾，重回升機。

國泰北美科技ETF（00770）基金經理人林淑娟指出，每年的CES盛會受到科技界引頸期盼，因其預示一整年的趨勢與商機。預期本次會展上將有多項AR/VR、元宇宙等虛擬實境新裝置釋出；此外，超微(AMD)的執行長蘇姿丰受邀發表主題演講，在AI晶片算力上的提升，亦值得期待。目前市場預期，元宇宙應用未來10年內將觸及10億人，Bloomberg估計元宇宙相關產值在2030年將成長至2.5兆美元。而IDC數據則指出，全球人工智慧收入去(2022)年達4,328億美元，預計今年可突破5千億美元。

展望未來，林淑娟表示，受到Fed連續升息影響，利率敏感性高的科技股去年遭遇逆風，惟觀察聯準會關注的通膨指標，11月核心PCE物價指數已回落至年增4.7%，預期今年第1季後，聯準會有機會放緩升息步伐，這有利科技股評價面修復。以標普(S&P)北美科技指數為例，經過修正後，目前本益比已降至26倍，明顯低於近五年平均的32倍左右，長期投資價值浮現。此外，標普北美科技指數成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google及Amazon等美國「科技格鬥股」(MEGA)天王，統計2014年來，CES大展後10日，上漲機率接近九成，40日內上漲機率亦有75%的機會，表現搶眼，建議長線投資人可留意科技股的布局新契機。