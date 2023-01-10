南亞科總座李培瑛：DRAM景氣反轉有待四變數

DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛今（10）日主持法說會表示，全球經濟仍籠罩在高通膨、俄烏戰爭、升息及疫情等四大變數衝擊下，不僅消費性產品需求疲弱，與消費端連帶動較高的雲端伺服器業者也開始減少投資，讓今年DRAM產業仍續承壓，目前期待其中有一、二個變數能捎來正面訊息，產業才有機會反轉回溫。

李培瑛強調，目前第1季市況仍是低迷，手機、個人電腦需求依舊疲弱，比較正面的訊息通膨問題可望在第2季趨緩，加上手機端庫存水位逐步回復正常，下半年手機出貨有機會恢復正常。

個人電腦部分，李培瑛預估今年年出貨量持續衰退，只是DRAM平均搭載量成長；消費型電子終端產品如電視及一般消費性電子產品目前銷售不佳，業界預估下半年有機會恢復正常。

相對網通、工控及車用需求相對健康；至於DRAM銷售占比最高的企業用雲端記憶體需求仍屬健康，但消費用雲端業者受景氣影響縮減投資，會為產業帶來調整壓力。

李培瑛表示，下半年長短料問題解除及CPU新平台、DDR5起量，有利未來伺服器DRAM需求。

不過李培瑛強調，今年整體DRAM產業在高膨通四大變數衝擊需求下，產業界將面臨比去年還大的壓力，所幸目前二大廠已採取減產及削減資本支出行動，南亞科今年資本支出也持續保守，預估全年降至185億元，其中設備投資減幅仍高達五成，應可在第2季看到DRAM降幅縮減的成果。

但產業界期待是四大變數中能有一、二個捎來正面訊息，比如中國大陸疫情趨於緩和，或升息腳步放緩，但這些還得觀察中國大陸未來在防疫及刺激消費等整體政策走向，如果供應鏈能逐步回復正常，預料備貨需求也會逐步釋出，有機會在今年第3季回溫，產業也會由谷底反彈，但需求回溫的力度有多少，還是得再觀察。

李培瑛強調，面對DRAM景氣持續下行，很多變數無法掌控，但南亞科未來會透過調整產品組、提升生產效率、推動新製程及新產品，藉此提升「抵抗力 」及「競爭力」，讓公司能撐過短暫虧損，迎接未來產業復甦。