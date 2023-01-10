台積電去年營收突破2兆元 達2.26兆元續創歷史新高

台積電今(10)日公布2022年12月合併營收約1925.6億元，月減 3.5%，但較去年同期增加23.9%；累計2022年全年營收突破2兆元，達約2兆2638億9,100 萬元，較去年同期增加了42.6%。

台積電第4季受惠5奈米產能利用率仍維持高檔，帶動營收走高，第4季合併營收達6255.32億元，季增2%，續創單季新高，年增42.8%，達成財測目標的下緣。

台積電稍早預估去年第4季營收將達199-207億美元，以1美元兌換新台幣31.5元計算，新台幣營收估達6268.5-6520.5億元，相當於季增2.2-6.3%，毛利率高標上看61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

由於客戶需求轉弱，導致台積電第四季7、6 奈米產能利用率下滑，但受惠智慧型手機與高效運算應用對5奈米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，第四季業績估持平表現。

外資認為，今年上半年晶圓代工產業將面臨景氣循環谷底，台積電也難以倖免，受到手機與 PC 需求持續疲弱影響，台積電第一季7奈米與5奈米產能利用率恐進一步惡化，分別下滑至 44-46%、50-60%，外資普遍預估第一季營收將季減約14-16%。

外資並預估，受 7 奈米與 5 奈米需求前景轉疲影響，台積電今年資本支出將降至約 300-320 億美元，並預估美國新廠二期 2024 年才可望啟動裝機。

台積電法說會將於周四 (12日) 登場，市場將聚焦全年展望、應用端庫存調整、資本支出、先進製程進展與全球布局等五大議題，台積電屆時所釋出的景氣展望，將成半導體業風向球。