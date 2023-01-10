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力士去年第4季營運止穩 單季營收僅小幅下滑
專業金氧半場效電晶體（MOSFET）設計廠商力士科技（簡稱力士，4923）今日公告2022年12月合併營收為6805萬元，第4季合併營收2.18億元，僅比第3季僅小幅下滑，顯示產業景氣未再惡化。
力士累計2022年全年合併營收10.99億元，維持與去年相當。
力士表示，2022年第4季合併營收雖尚未反轉，但產品組合已見優化效益，高毛利的電源供應器MOSFET出貨量創高，平均單月營收占比達7~8％，比上半年約2％明顯提升，預期2023年可望成為主力產品，對獲利產生明顯挹注。
展望2023年，雖然上半年電子產業仍受到庫存水位偏高拖累，公司預期仍可維持去年下半年的表現，且在高毛利的電源供應器MOSFET占比大幅拉升下，產品組合優化可望帶動獲利表現，2023年營運表現將逐步回穩向上。
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