家登去年營收44.9億元創新高 2023續拚成長

家登（3680）於今（10）日公布2022年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.48億元，續創歷史新高峰，與去年同期成長約60%，全年度累計合併營收高達44.9億元，與2021年相比成長約44%，創新高。

家登指出，2022年第4季與全年家登能接連創下佳績，正是台灣韌性供應鏈具備全球競爭力之展現，在此次美中科技戰導致的供應鏈斷鏈風險增加，家登公司優異的韌性與快速回應大客戶需求的能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩定可能帶來的斷料風險，家登營收反而因此大幅成長，這都有賴於公司長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，過去深耕研發多年的FOUP晶圓載具產品線已經成為另一股營收成長的穩定來源，使得全年營收成長幅度高達44%。

除了自身產品的在技術上逐漸領先全球具不可取代性外，全球供應鏈「二元化｣的長期趨勢，家登指出，產品在取代美系競爭者的外部條件也是具有一定的先天優勢，我們相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，展望2023年營收成長可期。

家登也說，大中華市場2022年累積之營收成長為2021年數倍，2023預估的成長力道更是可期，原本是美、日系晶圓載具製造商的訂單大量轉單至家登，直接挹注本業營收，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢創佳績。

為因應未來快速成長需求，家登提到，公司已經積極規劃新的載具生產基地擴廠來盡可能滿足客戶需求，降低斷鏈帶來的風險及地緣政治的影響，確保大客戶持續穩定擴廠，也能為減少碳足跡有一份小小的貢獻。

家登表示，2022年榮獲了多項殊榮，包含RBA取得白金級證書、國家人才發展獎、ESG永續金獎等，營運績效更是再創高峰，出售轉投資汽車事業，專注半導體本業後，表現持續走揚，其中除了航太事業在今年首度貢獻營收，光罩載具的穩定成長之外，先進及成熟製程FOUP通過大客戶認證陸續為各廠採用，逐步擴張市占率，2023持續深耕晶圓載具市場領航者。

家登指出，2022年全年繳出了精彩成績單，也設立高標準，為了更上層樓，家登定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，內部落實精實生產、智慧製造，相信2023年不論整體產業景氣如何，家登都能堅定向前，再創營運高峰。