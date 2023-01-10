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詹文男X陳其宏 佳世達創新轉型的策略布局

經濟日報／ 記者吳馥馨／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男專訪佳世達集團董事長陳其宏，談佳世達創新轉型的策略布局。 數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男專訪佳世達集團董事長陳其宏，談佳世達創新轉型的策略布局。 數位轉型學院／提供

這幾年台灣產業都在思考升級轉型，但成功的範例不多，佳世達（2352）集團則是其中的佼佼者。本周「數位轉型學院」院長詹文男，將訪問佳世達集團董事長、創新轉型的總舵手陳其宏，暢談佳世達集團的策略布局與轉型成功心法。

在資訊電子產業成長趨緩的大趨勢下，佳世達集團在陳其宏帶領下，九年之內營收從千億規模翻倍至超過2,000億元，獲利增加五倍。受惠超前部署高附加價值新事業，在網通、醫療及AIoT智慧解決方案三大事業成長下，2022年全年營收達2,398億元，創新歷史紀錄。

陳其宏畢業於國立成功大學電機系，美國Thunderbird商學院國際管理碩士，自1991年以研發工程師的身份加入明基（佳世達前身）後，陳其宏不僅參與各項新產品開發工作，更一路擔任管理要職，目前是佳世達創新轉型的總舵手。2022年更獲得中華民國科技管理學會的院士殊榮。

資訊業的代工毛利很低，因此佳世達設定要朝高附加價值（20%至30%以上的毛利）新事業去轉型，並設立一個短期的願景。為達成願景目標，佳世達提出了四個「贏的策略」，第一是優化現有事業，第二是朝醫療事業布局，第三是衝刺AIoT人工智慧物聯網解決方案，第四是完善網通基礎建設事業。設定這四大「贏的策略」之後，就朝這個大方向前進。當時希望在2022年，後面三個策略事業的營收加起來能夠超過原有的事業營收，結果揭曉，2022年第4季剛好超過，完全符合當初的目標。

陳其宏2014年剛接掌佳世達時，深刻體認沒有蜜月期，為達成董事會給予的轉型任務，思考只有透過M&A併購來執行才有機會達到設定的目標。佳世達透過分析雷達圖，找出隱形冠軍的夥伴，透過併購，邀請他們來合作。這些隱形冠軍優秀基礎加上佳世達的豐厚資源，打造一個資源分享的平台，雖然前四年很辛苦，進展也很慢，但後面五年速度逐漸加快，在九年之內增加了超過1,000億元的營收。

就資源基礎理論來說，明基以網通起家，佳世達在這個領域累積了雄厚的基礎，而且公司還擁有醫院，更看到了醫材的未來性，還有高附加價值，因此全力朝這方面邁進。有了營收翻倍的成果，佳世達接下來的目標將在2027年，高附加價值的事業的獲利要過半，值得期待。

想知道佳世達未來的事業策略和布局，如何在他們的雷達圖中選擇關鍵夥伴？有哪些條件？投資後如何管理？如此大的艦隊如何協作？歡迎收看1月12日（周四）晚上8時，Facebook「數位轉型學院」大師543單元。

數位轉型學院院長詹文男專訪佳世達集團董事長陳其宏，談佳世達創新轉型的策略布局。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男專訪佳世達集團董事長陳其宏，談佳世達創新轉型的策略布局。數位轉型學院／提供

佳世達 營收 陳其宏

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