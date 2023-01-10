快訊

臨時抱佛腳有用！尾牙想中大獎，拜3尊大神、穿3色系服裝開運

祭5大措施！立院三讀「平均地權條例」炒房最高罰5000萬元

英雄幻滅？神父畢生為窮人蓋房 留2.2億巨額遺產給兒

群創12月大尺寸面板出貨增、營收下滑 法人評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
群創（3481）去年12月大尺寸面板出貨呈現月增、但營收下滑。本報資料照
群創（3481）去年12月大尺寸面板出貨呈現月增、但營收下滑。本報資料照

群創（3481）去年12月大尺寸面板出貨呈現月增、但營收下滑，法人機構表示，關鍵亦在於中低階面板出貨比重較高；由於近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，預估今年第2季以前的產能利用率偏低，維持對群創中立的評價。

分析師指出，群創去年12月大尺寸面板出貨975萬片，月增6.3%，但產品結構不及11月，加上中小尺寸面板出貨減少至1,900萬片，月減3.8%下，單月營收161.1億元，月減0.4%。群創去年第4季大尺寸面板出貨2,769萬片，季增6.3%，單季營收479.1億元，季減0.2%，重要原因亦在於中低階大尺寸面板出貨比重較高，以及中小尺寸面板出貨減少至6,066萬片，季減11.6%。

由於電視品牌廠年終補庫存需求已陸續告一段落，TV面板報價自去年12月上旬迄今均未再上漲，結束去年10月下旬至11月下旬反彈走勢；至於IT面板報價今年1月上旬則因大廠減產效應而亦持平開出。

近期通膨、地緣政治因素持續衝擊消費者購買意願，加上缺櫃、塞港狀況改善後，部份品牌客戶通路庫存仍待調整至健康水準，預估今年第2季以前產能利用率偏低，業績展望有一定挑戰性。

大尺寸面板 群創

延伸閱讀

兩大投行點將 台股九檔出列

群創營收低迷 去年恐虧300億

9成國家高通膨 全球53國面臨飢荒

波羅的海三小國通膨達20% 歐洲提高利率救通膨

相關新聞

半導體佳音！家登12月營收創新高 今年喊再上層樓

台積電（2330）供應鏈家登精密（3680）今（10）日公布2022年12月營收報告，集團合併營收約為6.48億元，續創...

全球最值得關注50家企業…彭博點名 台積電、聯發科上榜

彭博資訊旗下的研究機構挑選出二○二三年全球五十家值得仔細關注的企業，台灣有聯發科與台積電這兩家企業上榜。分析師認為，台積...

彭博挑全球50強企業 台積、聯發科進榜

彭博資訊的研究機構挑選出2023年全球50家值得關注的企業，台灣企業有台積電與聯發科兩家公司進榜。台積電入選原因是該公司...

群創營收低迷 去年恐虧300億

面板市況嚴峻，群創昨（9）日公布去年12月業績仍處於低檔，上季合併營收降至約479億元，為2010年首季以來低點，考量產...

廣達營收站穩兆元 再創高

代工大廠廣達、仁寶昨（9）日公布去年度業績，廣達為1.28兆元，再創新高，年增13.47%，主要受惠於伺服器業務發威；仁...

去年營收 宏碁年減13%、華碩微增

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布去年業績，宏碁受PC市場需求低迷干擾，年度營收降至2,754.3億元，下探近三年低點，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。