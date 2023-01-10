群創12月大尺寸面板出貨增、營收下滑 法人評價維持中立

群創（3481）去年12月大尺寸面板出貨呈現月增、但營收下滑，法人機構表示，關鍵亦在於中低階面板出貨比重較高；由於近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，預估今年第2季以前的產能利用率偏低，維持對群創中立的評價。

分析師指出，群創去年12月大尺寸面板出貨975萬片，月增6.3%，但產品結構不及11月，加上中小尺寸面板出貨減少至1,900萬片，月減3.8%下，單月營收161.1億元，月減0.4%。群創去年第4季大尺寸面板出貨2,769萬片，季增6.3%，單季營收479.1億元，季減0.2%，重要原因亦在於中低階大尺寸面板出貨比重較高，以及中小尺寸面板出貨減少至6,066萬片，季減11.6%。

由於電視品牌廠年終補庫存需求已陸續告一段落，TV面板報價自去年12月上旬迄今均未再上漲，結束去年10月下旬至11月下旬反彈走勢；至於IT面板報價今年1月上旬則因大廠減產效應而亦持平開出。

近期通膨、地緣政治因素持續衝擊消費者購買意願，加上缺櫃、塞港狀況改善後，部份品牌客戶通路庫存仍待調整至健康水準，預估今年第2季以前產能利用率偏低，業績展望有一定挑戰性。