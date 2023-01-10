半導體佳音！家登12月營收創新高 今年喊再上層樓

台積電（2330）供應鏈家登精密（3680）今（10）日公布2022年12月營收報告，集團合併營收約為6.48億元，續創歷史新高峰，年增約60%，全年度累計合併營收達44.9億元，年增44%。家登強調，定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品，相信今年不論整體產業景氣如何，家登都能堅定向前，再創營運高峰。

家登表示，2022年Q4能接連創下佳績，展現台灣韌性供應鏈具備全球競爭力，在此次美中科技戰導致的供應鏈斷鏈風險增加，家登公司優異的韌性與快速回應大客戶需求的能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩定可能帶來的斷料風險，家登營收反而因此大幅成長，這都有賴於公司長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，過去深耕研發多年的FOUP晶圓載具產品線已經成為另一股營收成長的穩定來源，使得全年營收成長幅度高達44%。

家登表示，除自身產品的在技術上逐漸領先全球具不可取代性外，全球供應鏈「二元化｣的長期趨勢，家登產品在取代美系競爭者的外部條件也是具有一定的先天優勢，相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，展望2023年營收成長可期。

家登表示，今年在全球各地區的突破性成長，為家登帶來豐沛的成長動能，營收獲利屢創新高，尤其是大中華市場，2022年累積營收成長為2021年數倍，2023預估的成長力道更是可期。

家登表示，原本是美、日系晶圓載具製造商的訂單大量轉單至家登，直接挹注本業營收，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢創佳績。為因應未來快速成長需求，公司已經積極規劃新的載具生產基地擴廠來盡可能滿足客戶需求，降低斷鏈帶來的風險及地緣政治的影響，確保大客戶持續穩定擴廠，也能為減少碳足跡有一份小小的貢獻。

家登表示，2022年榮獲了多項殊榮，包含RBA取得白金級證書、國家人才發展獎、ESG永續金獎等，營運績效更是再創高峰。Q1出售轉投資汽車事業，專注半導體本業後，表現持續走揚，其中除了航太事業在今年首度貢獻營收，光罩載具的穩定成長之外，先進及成熟製程FOUP通過大客戶認證陸續為各廠採用，逐步擴張市占率，2023持續深耕晶圓載具市場領航者。