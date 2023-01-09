好羨慕！這家「上市公司」不輸長榮海運 年終最高發逾40個月

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聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴資深業務副總陳紹焜在員工力拱下，大力加碼，並送出最高獎金10萬元。記者簡永祥／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
穎崴資深業務副總陳紹焜在員工力拱下，大力加碼，並送出最高獎金10萬元。記者簡永祥／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

測試介面及治具大廠穎崴今日舉行尾牙，董事長王嘉煌在去年營收寫下歷史新高後，發下豪語將在5年內，在深針卡、測試治具、系統測試及成品測試四大測試介面領域，全球市占率將躍居第三大，他並宣布今年穎崴年終加計業績獎金，平均可達30個月，部分人員甚至領逾40個月。

穎崴今日在新竹喜來登舉行年度尾牙，並邀供員工、客戶、供應商及投資界法人一起同歡，感謝員工過去一年的努力及客戶和供應鏈及法人支持，並邀請樂團現場演唱與員工同歡。

雖然全球半導體去年下半年開始調整庫存，但穎崴的產品受惠中央處理器（CPU）、繪圖 處理器（GPU）等主要客戶持續研發新世代晶片產品，AI及高速運算（HPC）應用新產品開案量大禾馬帶動對測試治具及探針卡需求，讓穎崴去年下半年營運持續暢旺，自去年第2季起 ，營收連三季創高。

穎崴日前公布2022年12月自結合併營收4.77億元，雖月減28.27％、降至近5月低點，仍年增達72.5％、續創同期新高；去年第4季合併營收15.55億元，季增9.9％、年增達81％；去年累計全年合併營收51.22億元、年增達77.4％，改寫歷史新高。

因穎崴去年前三季已大賺2股本，法人看好今年每股純益有機會挑戰三個股本。王嘉煌今日在尾牙致詞時，也難掩興奮之情說，未來還會讓股東驚艷。

目前穎崴主力產品，前段晶片測設必備的測試治具、老化測試介面及系統測試介面等，全球市占排名第六，雖然王嘉煌喊出5年內要站上全球第三大，但據了解，穎崴不排除透過併購，加快市占爬升。

王嘉煌公布穎崴去年年終加計業績獎金，平均30個月，最高拿到的獎金甚至超過40個月，福利絕不輸航運業的長榮海運。

除此之外，去年穎崴也實施結構性調薪，平均調幅高達40%之高，搶才行動不落人後。

王嘉煌及資深業務副總陳紹焜，今日也被主持人力拱加碼發出獎金讓同仁抽獎，共撒出逾200萬元現金，最高獎高達10萬元，讓員工嗨翻天。

營收 尾牙 半導體 晶片

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