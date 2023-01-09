朋億去年營收85.9億元 年增37.3%創新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今（9）日公布2022年12月合併營收達8.23億元，年減7.0％，但為歷年同期次高；2022年第四季合併營收分別為25.25億元、年增15.6%；去年營收達85.93億元，年增37.3％，創歷史新高。

朋億*表示，受惠兩岸地區半導體產業主要客戶針對高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等訂單需求保持強勁，公司亦同步積極調配生產排程與良好掌握原料交期以滿足訂單交期認列，憑藉朋億*近年戮力完善高科技產業廠務水氣化供應系統設備及氣體二次配系統整合服務，以及穩健擴充兩岸地區專業人才招募與培訓計畫，並積極擴大兩岸地區業務接單成效展現，奠定朋億*高度競爭門檻與整體業績良好成長挹注，帶動公司2022年全年合併營收締造歷年新高的里程碑。

朋億*進一步表示，雖近期中國解封疫情升溫，加上中國半導體產業受美中科技戰加劇禁令強度與中國整體經濟保守環境等，對於中國地區半導體產業未來發展疑慮，惟目前朋億*整體在手訂單並無受到中國地區客戶延後或砍單影響，對於公司整體營運仍保有一定成長能見度，且觀察2022年下半年兩岸三地半導體業者陸續新增多項大型招標計畫，並持續進行招標評審階段，朋億*亦持續積極掌握爭取，若順利取得訂單，將有助於進一步墊高未來營運成長動能。

展望2023年第1季，朋億*持審慎樂觀看法。朋億*持續深化垂直水平業務資源整合，以擴大公司於廠務及製程領域業務發展利基，並同步採取銷售區域擴張、綠色環境技術投入、增加專業人才團隊等重要營運策略執行，提高朋億*市場競爭力。

此外，以目前整體在手訂單仍站穩高水準，透過掌握原料良好採購與交期、優化自動化生產效益、精進營運管理綜效等，以期創造未來營運保持良好成長前景。