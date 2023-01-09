TrendForce：2023年第1季DRAM均價跌幅收斂至13-18% 仍持續下探

據TrendForce研究顯示，由於消費需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星（Samsung）在競價策略下庫存略降，為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光（Micron）等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第1季DRAM價格跌幅可因此收斂至13-18%，但仍不見下行周期的終點。

TrendForce表示，其中，PC及Server DRAM跌幅仍是近兩成左右，而Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項。

TrendForce進一步說，至於PC DRAM方面，由於筆電市場需求買氣不足，PC OEM已連續兩季降低PC DRAM採購量，目前PC DRAM庫存約9-13周，但第1季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。

與此同時，美光已開始針對PC DRAM小幅減產，SK海力士（SK Hynix）短期將跟進，第1季整體PC DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態。而三大DRAM供應商也針對DDR5積極降價，第1季市場滲透率有機會逼近兩成，預估DDR5價格跌幅約18-23%、DDR4約15-20%，整體PC DRAM第1季價格季跌幅約15-20%。

Consumer DRAM部分，考量終端買氣仍低迷、Consumer DRAM價格還處於下行週期，買方並未開始積極備貨，加上原先相對穩定的網通訂單在2023年第一季逐漸鬆動，導致整體Consumer DRAM出貨將衰退。

TrendForce強調，即便美光自2022年11月開始減產，但原廠庫存水位仍屢創新高，除了需要更長的時間去化，同時必須仰賴更大規模的減產幅度，由於整體Consumer DRAM市場仍是供過於求，預估2023年第1季價格將下跌18-23%。