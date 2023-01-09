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集邦：DRAM均價跌幅收斂至13~18%仍持續下探

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

據集邦（TrendForce）研究顯示，由於消費需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星（Samsung）在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光（Micron）等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13~18%，但仍不見下行周期的終點。

集邦指出，其中PC及Server DRAM跌幅仍是近兩成左右；Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項。

PC DRAM方面，集邦分析，由於筆電市場需求買氣不足，PC OEM已連續兩季降低PC DRAM採購量，目前PC DRAM庫存約9~13周，但第一季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。與此同時，美光已開始針對PC DRAM小幅減產，SK海力士（SK Hynix）短期將跟進，第一季整體PC DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態。而三大DRAM供應商也針對DDR5積極降價，第一季市場滲透率有機會逼近兩成，預估DDR5價格跌幅約18~23%、DDR4約15~20%，整體PC DRAM第一季價格季跌幅約15~20%。

Server DRAM方面，集邦表示，受淡季效應、長短料調節與總經疲弱影響，伺服器需求下降，北美雲端服務供應商也開始降低伺服器採購量及布建速度。然而，原廠Server DRAM的生產比重仍持續提升，2023年第一季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產，仍無法有效收斂價格跌幅，預估DDR5第一季價格跌幅約18~23%，略高於DDR4，但DDR5第一季導入率僅約10%，故Server DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約15~20%。

Mobile DRAM方面，集邦表示，智慧型手機品牌的Mobile DRAM庫存歷經約六個季度的去化，已到達平均5~7周較健康水位，但銷售市場低迷，尤其中國防疫政策調整後，需求短期內更難回溫，導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標，對於Mobile DRAM庫存去化有一定難度。供應商計劃放緩報價跌幅，主要是減產已確立且會持續擴大。再者，相較其他DRAM產品別，Mobile DRAM獲利最低，在需求低迷已是市場共識的情況下，降價搶市的策略效益低，故第一季Mobile DRAM價格季跌將會收斂至10~15%。

Graphics DRAM方面，集邦指出，搭載新款GPU的顯卡及相關筆電機種將陸續出貨，但消費性終端疲弱，加上先前冗長的庫存去化過程，造成採購端對Graphics DRAM的拉貨策略仍然保守。由於2022年第四季需求並未趕上供給增加的速度，使得原廠Graphics DRAM庫存持續堆疊。此外，2023年需求主流將由GDDR6 8Gb大幅轉為GDDR6 16Gb，在可承接的需求有限的情況下，預估GDDR6 8Gb的跌價程度波動將較大，整體Graphics DRAM第一季價格季跌約18~23%，但若削價競爭持續恐加深跌勢。

Consumer DRAM方面，集邦表示，考量終端買氣仍低迷、Consumer DRAM價格還處於下行週期，買方並未開始積極備貨，加上原先相對穩定的網通訂單在2023年第一季逐漸鬆動，導致整體Consumer DRAM出貨將衰退。即便美光自2022年11月開始減產，但原廠庫存水位仍屢創新高，除了需要更長的時間去化，同時必須仰賴更大規模的減產幅度，由於整體Consumer DRAM市場仍是供過於求，預估2023年第一季價格將下跌18~23%。

DRAM 智慧型手機

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