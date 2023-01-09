集邦：消費需求疲弱 預估第1季DRAM均價跌幅收斂至13~18%

據TrendForce研究顯示，由於消費需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第1季DRAM價格跌幅收斂至13~18%，但仍不見下行周期的終點。其中，PC及Server DRAM跌幅仍近兩成；Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項。

PC DRAM方面，由於筆電市場需求買氣不足，PC OEM已連續兩季降低PC DRAM採購量，目前PC DRAM庫存約9~13周，但第1季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。與此同時，美光已開始針對PC DRAM小幅減產，SK海力士短期將跟進，第1季整體PC DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態。而三大DRAM供應商也針對DDR5積極降價，第1季市場滲透率有機會逼近兩成，預估DDR5價格跌幅約18~23%、DDR4約15~20%，整體PC DRAM第1季價格季跌幅約15~20%。

Server DRAM方面，受淡季效應、長短料調節與總經疲弱影響，伺服器需求下降，北美雲端服務供應商也開始降低伺服器採購量及布建速度。然而，原廠Server DRAM的生產比重仍持續提升，2023年第1季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產，仍無法有效收斂價格跌幅，預估DDR5第1季價格跌幅約18~23%，略高於DDR4，但DDR5第一季導入率僅約10%，故Server DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約15~20%。

Mobile DRAM方面，智慧型手機品牌的Mobile DRAM庫存歷經約六個季度的去化，已到達平均5~7周較健康水位，但銷售市場低迷，尤其中國防疫政策調整後，需求短期內更難回溫，導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標，對於Mobile DRAM庫存去化有一定難度。供應商計劃放緩報價跌幅，主要是減產已確立且會持續擴大。再者，相較其他DRAM產品別，Mobile DRAM獲利最低，在需求低迷已是市場共識的情況下，降價搶市的策略效益低，第1季Mobile DRAM價格季跌將會收斂至10~15%。