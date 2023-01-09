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振樺電2022年營收年增三成 寫下新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠振樺電（8114）2022年12月營收為9.49億元，在第三季提前拉貨影響下，第四季營收達28.51億元，仍創歷史同期新高。自後疫情時代，振樺集團多年來的策略佈局逐步發酵，三大事業體也有所突破，在2021年成長近14%基礎下，2022年業務動能持續上攻，全年營收大幅躍進達119.73億元，年增30%，開啟集團全新格局。

其中兩大成長平台長期耕耘皆有所斬獲，線上線下解決方案(O2O Solutions)營收再創新猷，合計貢獻近50億並顯著成長24%，主因受惠於後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸，各區域市場新一輪的換機需求也陸續開出 ; 產業物聯研製中心(Embedded Foundry)營收同時再攀高峰達70億，大幅增長35%，突破瑞傳個體歷史紀錄，隨原物料及供應鏈狀況緩解，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶有成，合作順暢並於近年逐步擴大規模，中長期穩健成長可期。

就區域及應用市場之展望，集團雙引擎深耕日本市場數十載，近年來業務動能強勁，持續看好今年表現 ; 振樺POS為印度市場之強勢第一品牌，中長期動能可望受惠於印度人口與經濟成長紅利，以及重量級專案客戶的持續壯大 ; 同時，品牌通路於東南亞與新興市場佈建綿密，隨各國重啟開放觀光，加上與LPK共同斬獲之亞洲零售龍頭將於今年起陸續更換新機，市佔率可望隨之擴大。

振樺電表示，歐美市場因總體經濟環境依然高度不確定，動能仍在觀望，然歐美缺工議題嚴峻，可望促使終端運營商加速自助服務Kiosk的導入，線上銷售線下退貨(BORIS)、機場自助報到、飯店自助Check-in、訪客自助登記等應用將為主要發展重心 ; 此外，歐美市場之資料中心以及高精密運算的慢性病診療與手術導航平台，將恢復成長動能，可望平衡近來半導體應用出貨動能的延遲。

振樺集團商用品牌Posiflex於2022年榮獲「台灣國際品牌潛力之星」，負責評鑑的全球權威品牌調查機構Interbrand於報告中稱許振樺對於趨勢的快速反應能力以及市場能見度。

根據英國零售與金融市調機構RBR 2022年全球EPOS市場調查報告，振樺電 (Posiflex) 為全球第5大POS解決方案領導品牌，在日本、東南亞、中東、北非、東歐等零售市場表現亮麗，2021年POS機台出貨在印度、菲律賓、希臘、沙烏地阿拉伯、埃及更奪下市佔第一，印度市佔率更高達54%。拜後疫情時代智慧零售熱潮所賜，除了全球市場影響力正在持續增加，並樂觀預估近期全球排名可望上攻。

展望2023，集團致力於鞏固現有營運基礎，深化新興市場區域佈局並協同兩大策略聯盟夥伴，奠基台灣品牌於國際商用市場之策略地位。

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