瑞儀去年12月營收36.92億元、月減30.7% 寫近7個月新低

品牌客戶需求降溫，背光模組大瑞儀（6176）今（9）日盤前公告去年12月合併營收36.92億元，月減30.7%，年減30%，來到近7個月的單月新低業績。

瑞儀（6176）2022年第4季合併營收153.03億元，季減14.9%，年增1.5%。僅次於同年第3季，為去年、也是近二年單季次高。累計全年合併營收587億元，年增3.1%。

瑞儀12月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為516.8萬片，月減250.9%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量322.6萬片，月減16.6%；其它背光模組出貨量14.6萬片，月減31.8%。合計背光模組出貨量854萬片，月減22.8%。

瑞儀去年第3季毛利率21.38%，分別季增3.44及年增2.81個百分點。稅後純益18.4億元，季增10.6%，年增20.9%；EPS為3.96元，寫近三年同期新高。累計2022前三前季毛利率19.46%，年增1.17個百分點。稅後純益55.79億元，年增31.9%；EPS為12元，已分別超越2021年全年的51.89億元、及11.16元的EPS，並賺逾一個股本。

瑞儀今天早盤股價走低，盤中下跌2.8元，跌破百元大關，午盤價位在98.7元。