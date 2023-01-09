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蝦皮購物攜台北年貨大街線上專區51折起 線下推出百萬紅包牆

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蝦皮購物攜台北年貨大街祭線上專區51折起，滿額下單抽Switch、Dyson循環扇，加碼再灑萬元大紅包。蝦皮購物／提供
蝦皮購物攜台北年貨大街祭線上專區51折起，滿額下單抽Switch、Dyson循環扇，加碼再灑萬元大紅包。蝦皮購物／提供

長達10天的春節長假即將到來，蝦皮購物觀察站上自1月起「年貨」相關關鍵字搜尋熱度相較上月同期翻5倍，買氣更觀察到近7成彈跳。去年蝦皮購物與北市商業處、全台第一條年貨大街「迪化商圈」攜手合作，創下店家買氣飆3倍的亮眼成績，今年再度聯手衝刺年前買氣，並擴大合作範圍，串聯迪化街商圈、台北地下街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈、榮濱商店街等七大年味商圈、破百家老店祭出年貨51折起優惠。

蝦皮購物攜站上百大品牌協力推出年節必備夯品1折起，打造全台最大線上年貨大街，讓消費者24小時輕鬆購，線下則於迪化街永樂廣場推出專屬開運紅包牆，打卡就有機會抽總價破百萬豪禮，即日起至1月11日，蝦小編財神更將快閃七大商圈，巡迴發放發財金，替用戶新年加持添好運。

除了攜手超狂跨界夥伴打造全台最大線上年貨大街外，蝦皮購物「新春狂購月」祭「全站299元起免運」及「全站、商城85折」雙重優惠；豪禮再加碼，用戶分享活動頁面即可領88元站上優惠券，滿額下單再抽Switch 紅藍主機、Dyson循環扇！

蝦皮指出，1月18日當日於線上年貨大街專區滿額下單再抽李日勝野生烏魚子、菓青市集臺灣金鑽鳳梨乾等明星商品！10日 、17日收看新春跨夜直播，度小月咖哩蔬食麵、聯通漢芳杜仲草雞湯禮盒、陳家糧舍文山包種茶頂級茶包等總價破萬豪禮，更要搶先送出回饋全台用戶。另外，迎接多天年假，蝦皮購物攜手百大品牌旗艦店祭夯品1折起，無論是拜訪送禮、犒賞自己、闔家聚餐或是年節走春，所需都可一次輕鬆購足。

年貨大街 蝦皮購物

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