大摩：預計台積電2023年第一季度營收將季減14-15％

集微網消息，據台媒報導，隨著台積電1月12日法說會臨近，摩根士丹利日前發佈對台積電2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收或微增1%。第一季度則將季減14-15％，主因是高端智能手機和數據中心訂單削減，但由於代工價格提高，因此第一季度毛利率可保持在55％。

在資本支出方面，大摩預計台積電2023年資本支出在300億美元。

大摩還預期，半導體產業將於2023年下半年迎來復甦，理由有三：一是晶圓代工資本支出和生產量的減少；二是科技產品（如電視和手機）價格下跌；三是經濟重新開放。

針對台積電即將發佈的2022年第四季度業績，投資機構目前預計將維持在高兩位數同比增速，環比去年三季度也有望實現季增2.2-6.3％。