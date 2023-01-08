快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

大摩：預計台積電2023年第一季度營收將季減14-15％

集微網／ 集微網
摩根士丹利日前發佈對台積電2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收或微增1%。聯合報記者劉學聖／攝影
摩根士丹利日前發佈對台積電2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收或微增1%。聯合報記者劉學聖／攝影

集微網消息，據台媒報導，隨著台積電1月12日法說會臨近，摩根士丹利日前發佈對台積電2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收或微增1%。第一季度則將季減14-15％，主因是高端智能手機和數據中心訂單削減，但由於代工價格提高，因此第一季度毛利率可保持在55％。

在資本支出方面，大摩預計台積電2023年資本支出在300億美元。

大摩還預期，半導體產業將於2023年下半年迎來復甦，理由有三：一是晶圓代工資本支出和生產量的減少；二是科技產品（如電視和手機）價格下跌；三是經濟重新開放。

針對台積電即將發佈的2022年第四季度業績，投資機構目前預計將維持在高兩位數同比增速，環比去年三季度也有望實現季增2.2-6.3％。

台積電 半導體 大摩

延伸閱讀

股海自由行／告別虎頭蛇尾 疫後復甦題材燒

雙王法說12日登場 台積展望聚焦

台股週線終結連4黑 下週關注台積電、大立光法說

機搆：亞洲供應鏈市值20強中國大陸佔據7席 台積電、三星和豐田位列前三

相關新聞

學者：有助鞏固我半導體地位

確保半導體先進技術根留台灣，立法院昨三讀通過台版晶片法，台經院台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台版晶片法如期通過...

大摩：預計台積電2023年第一季度營收將季減14-15％

集微網消息，據台媒報導，隨著台積電1月12日法說會臨近，摩根士丹利日前發佈對台積電2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收或微增1%。第一季度則將季減14-15％，主因是高端智能手機和數

勤誠去年12月營收年增16.9% 全年營收破百億

伺服器機殼廠勤誠公告12月合併營收為新台幣10.9億元，年增16.9%；累計全年營收105.6億元，年增12%。勤誠表示...

資策會AI團隊助攻「美玉姨」升級 圖片假訊息也攔截

人手一機時代，假訊息滿天飛，過往假訊息為純文字，如今進化成圖片文字並陳；為了更精準攔截假訊息，4年前在長輩圈爆紅的查證機...

AI練功下一步 資策會瞄準違規廣告偵測

資策會攜手美玉姨推出圖片謠言辨識功能，下一步則希望持續讓AI模型練功，朝向開發檢測服務，協助偵測違規的網路廣告內容，研究...

半導體研發費 25％可抵稅

因應未來半導體產業的布局競爭，政府以實質的政策，鼓勵企業在台灣進行先進研發與採用先進設備，確保先進製程續留在國內，立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。