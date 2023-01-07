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健策去年第4季及全年營收寫歷史新高

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

散熱大廠健策（3653）今（7）日公告營收去年12月營收，雖然單月營收較上月下滑約5.8%，但去年全年營收在IGBT 車用水冷散熱模組及均熱片產品市場需求仍強勁下，該公司去年第4季及全年營收同步創下歷史新高，市場法人也看好，該二項產品今年需求持續看好，也看好今年全年營運仍值得期待。

健策12月營收11.27億元，較上個月小幅減少5.8%，但仍較前一年增加27.19%，單月營收並寫下歷年同期新高；累計整體第4季營收為34.23億元，較上季增加5.45%、更較前一年大幅成長39.37%；累計去年全年營收120.32億元，年增36.71%，第4季及去年全年營收同步創歷史新高。

從各產品線表現來看，各產品營收比重方面，散熱產品占比50%，仍是健策的主力產品、導線架則占22%、電子零件占18%、通訊連接器占3%、其他占7%。

產能布局方面，健策大園二廠已於去年第4季達到滿載，對今年營運將有更明顯的挹注，另外大園三廠預計明（2024）上半年加入量產，以因應客戶需求，市場看好該公司未來中長期展望正向。

對於今年營運展望，健策仍看好兩大伺服器新平台都將啟動換機需求，再加上伺服器市占率提升，以及IGBT車用水冷散熱模組拉貨動能續強，市場法人看好，該公司今年營運仍有機會持續較去年攀升。

營收

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